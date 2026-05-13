Metallica cântă în această seară la București. Linii STB deviate și program prelungit după concert

Legendara trupă Metallica susține în această seară al cincilea concert la București, pe Arena Națională, în cadrul turneului mondial M72 World Tour, lansat în aprilie 2023. Transportul public va suferi modificări, mai multe linii fiind deviate, altele având program prelungit.

Turneul european al formației a debutat la Atena, pe 11 mai, pe Stadionul Olimpic OAKA.

Organizatorii promit o producție spectaculoasă, cu o scenă circulară amplasată în centrul terenului. Concertul va fi deschis de trupele Gojira și Knocked Loose. Marți, cu o zi înainte de show, fanii mai puteau găsi bilete pe site-urile de reselling, însă la prețuri de câteva ori mai mari decât valoarea nominală.

Programul serii

Porțile se deschid în jurul orei 16:00 pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete, cu excepția celor cu pachete Enhanced Experiences. Knocked Loose urcă pe scenă în jurul orei 18:00, Gojira în jurul orei 19:00, iar Metallica începe în jurul orei 20:30. Programul este orientativ și poate suferi modificări.

Organizatorii recomandă publicului să ajungă din timp. Zona Maior Ion Coravu va fi amenajată ca spațiu de așteptare începând cu ora 12:00, cu baruri, food trucks, toalete ecologice și standuri de merchandise.

Acces la eveniment

Biletele valide sunt doar cele achiziționate de pe Metallica.Emagic.ro , Tickets.Emagic.ro și iaBilet.ro . Accesul se face prin:

Bulevardul Basarabia (bilete Standing, tribune)

Strada Maior Coravu (bilete Standing, tribuna M)

Bulevardul Pierre de Coubertin (bilete Standing, tribune)

Minorii sub 16 ani pot intra doar însoțiți de un adult posesor de bilet propriu, iar accesul copiilor sub 12 ani nu este recomandat din cauza nivelului ridicat al sunetului.

Modificări în transportul public

STB a anunțat că liniile 85, 90, 104, 143, 640 și N109 vor circula pe trasee deviate începând cu ora 15:00, ca urmare a restricțiilor de trafic pe Bulevardul Pierre de Coubertin și pe Bulevardul Basarabia, între Bulevardul Chișinău și Strada Câmpia Libertății.

După încheierea concertului, cinci linii vor avea program prelungit:

Linia 1 – 6 tramvaie, interval 10 minute

Linia 10 – 6 tramvaie, interval 10 minute

Linia 85 – 6 troleibuze cu plecare de la Arena Națională, interval 10 minute

Linia 104 – 10 autobuze, interval 6 minute

Linia 143 – 4 autobuze cu plecare de la Arena Națională, interval 15 minute