Metallica cântă în această seară la București. Linii STB deviate și program prelungit după concert
Metallica
Legendara trupă Metallica susține în această seară al cincilea concert la București, pe Arena Națională, în cadrul turneului mondial M72 World Tour, lansat în aprilie 2023. Transportul public va suferi modificări, mai multe linii fiind deviate, altele având program prelungit.
Turneul european al formației a debutat la Atena, pe 11 mai, pe Stadionul Olimpic OAKA.
Organizatorii promit o producție spectaculoasă, cu o scenă circulară amplasată în centrul terenului. Concertul va fi deschis de trupele Gojira și Knocked Loose. Marți, cu o zi înainte de show, fanii mai puteau găsi bilete pe site-urile de reselling, însă la prețuri de câteva ori mai mari decât valoarea nominală.
Programul serii
Porțile se deschid în jurul orei 16:00 pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete, cu excepția celor cu pachete Enhanced Experiences. Knocked Loose urcă pe scenă în jurul orei 18:00, Gojira în jurul orei 19:00, iar Metallica începe în jurul orei 20:30. Programul este orientativ și poate suferi modificări.
Organizatorii recomandă publicului să ajungă din timp. Zona Maior Ion Coravu va fi amenajată ca spațiu de așteptare începând cu ora 12:00, cu baruri, food trucks, toalete ecologice și standuri de merchandise.
Acces la eveniment
Biletele valide sunt doar cele achiziționate de pe Metallica.Emagic.ro, Tickets.Emagic.ro și iaBilet.ro. Accesul se face prin:
Bulevardul Basarabia (bilete Standing, tribune)
Strada Maior Coravu (bilete Standing, tribuna M)
Bulevardul Pierre de Coubertin (bilete Standing, tribune)
Minorii sub 16 ani pot intra doar însoțiți de un adult posesor de bilet propriu, iar accesul copiilor sub 12 ani nu este recomandat din cauza nivelului ridicat al sunetului.
Modificări în transportul public
STB a anunțat că liniile 85, 90, 104, 143, 640 și N109 vor circula pe trasee deviate începând cu ora 15:00, ca urmare a restricțiilor de trafic pe Bulevardul Pierre de Coubertin și pe Bulevardul Basarabia, între Bulevardul Chișinău și Strada Câmpia Libertății.
După încheierea concertului, cinci linii vor avea program prelungit:
Linia 1 – 6 tramvaie, interval 10 minute
Linia 10 – 6 tramvaie, interval 10 minute
Linia 85 – 6 troleibuze cu plecare de la Arena Națională, interval 10 minute
Linia 104 – 10 autobuze, interval 6 minute
Linia 143 – 4 autobuze cu plecare de la Arena Națională, interval 15 minute
Citește și:
- 08:10 - Record de gaz rusesc în Europa, în ciuda sancțiunilor: țara europeană care a cumpărat cel mai mult
- 08:03 - Zodiile care se vor reinventa începând cu luna iunie. Succes profesional și noi direcții pe plan sentimental
- 07:58 - Macron anunță că focarul de hantavirus este „sub control" în Franța. Președintele Franței cere o coordonare mai strânsă la nivel european
- 07:45 - Incendiu devastator în județul Buzău. O femeie a murit după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News