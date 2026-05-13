Ședință decisivă în PSD. Social-democrații vor stabili strategia pentru consultările de la Cotroceni: ce scenarii sunt pe masă

PSD își reunește miercuri Biroul Permanent Național pentru a decide mandatul cu care delegația partidului va merge la consultările de la Palatul Cotroceni convocate de președintele Nicușor Dan. Ședința este programată la ora 13:00 și vine într-un moment în care negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare au intrat într-o etapă decisivă.

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a declarat recent că PSD nu susține în acest moment ideea unui guvern minoritar și că principala opțiune rămâne refacerea actualei coaliții de guvernare. Social-democratul a spus că inclusiv președintele României a exclus public această variantă și a subliniat că partidul își menține aceeași poziție exprimată în ultimele săptămâni.

„Președintele însuși a spus de mai multe ori că nu crede în varianta unui guvern minoritar, inclusiv astăzi. Așadar, despre ce vorbim?”, a declarat Florin Manole.

PSD spune că refacerea coaliției rămâne prima opțiune

Liderii PSD susțin că refacerea alianței de guvernare este în continuare scenariul preferat, însă iau în calcul și trecerea în opoziție dacă negocierile politice nu vor duce la o majoritate stabilă în Parlament. „Am spus în repetate rânduri că este o opțiune să refacem coaliția. Dacă nu se va putea, am spus iarăși că o variantă este și opoziția”, a afirmat Florin Manole. Întrebat dacă mai există șanse reale pentru o nouă înțelegere cu liberalii, acesta a evitat un răspuns categoric și a spus că totul depinde de discuțiile care vor avea loc la Cotroceni.

„Orice este posibil, este și probabil. Cât de probabil, o să vedem după consultări”, a spus reprezentantul PSD.

Social-democrații au fost întrebați și despre scenariul unui guvern condus de un premier tehnocrat, variantă despre care președintele Nicușor Dan a spus marți că „are șanse”. Florin Manole a refuzat însă să comenteze variantele vehiculate în spațiul public și a catalogat aceste discuții drept speculații.

„Sunt foarte multe speculații. Nu o să pot să comentez toate speculațiile oricui”, a declarat acesta.

Discuții pentru formarea unei majorități parlamentare

În paralel cu pregătirea consultărilor oficiale, Sorin Grindeanu a avut în ultimele zile mai multe întâlniri politice pentru a testa variantele unei noi majorități parlamentare. Liderul PSD a discutat cu Kelemen Hunor, cu reprezentantul minorităților naționale Varujan Pambuccian, dar și cu parlamentari neafiliați.

În acest moment, printre scenariile discutate în culisele politice se află refacerea coaliției PSD–PNL, un guvern PSD–UDMR–minorități susținut de independenți, un executiv condus de un tehnocrat sau chiar varianta trecerii PSD în opoziție. Președintele Nicușor Dan a declarat că va cere fiecărei delegații politice garanții clare privind existența unei majorități înainte de desemnarea unui premier.

„Nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri şi să îi lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate”, a spus șeful statului.