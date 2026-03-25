Actul normativ, inițiat de senatorul USR Ștefan Pălărie, vine să întărească protecția acestor categorii și să împiedice accesul condamnaților pentru fapte sexuale la locuri de muncă în domenii sensibile.

Noua lege prevede, de asemenea, că Registrul Agresorilor Sexuali va include informații despre locul de muncă al fiecărui condamnat, detaliu care nu era până acum consemnat. În plus, persoanele înscrise în Registru vor fi obligate să notifice Poliția atunci când încheie un contract de muncă sau de voluntariat.

Registrul Agresorilor Sexuali a fost creat în 2019, iar în prezent conține informații despre aproximativ 65.000 de persoane.