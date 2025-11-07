”La data de 5 noiembrie a.c., în jurul orei 23:10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie de 43 de ani, din Drăgănești, care a reclamat faptul că soțul său a încălcat ordinul de protecție provizoriu emis împotriva lui.

În urma deplasării la fața locului, polițiștii au depistat în flagrant un bărbat de 49 de ani, aflat în locuința de domiciliu, deși știa că nu are voie să se apropie. În timpul incidentului, a încălcat ordinul și a lovit-o din nou, aplicându-i soției mai multe lovituri”, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

În acest caz, oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu și lovire sau alte violențe, faptele fiind încadrate ca violență în familie.

Individul a fost reținut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de vineri urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț pentru luarea unei măsuri preventive.