În data de 1 noiembrie, în jurul orei 01.35, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 6 Poliție au fost sesizați de o tânără, de 19 de ani, din Cluj-Napoca, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de o persoană necunoscută pe strada Piezișă din municipiu.

„Din primele verificări a reieșit că, în jurul orei 01.25, între aceasta și o altă tânără, ar fi izbucnit un conflict verbal, pe fondul consumului de alcool care ulterior a degenerat. În urma altercației, una dintre tinere ar fi fost agresată cu pumnul în zona feței, iar cealaltă ar fi suferit escoriații la nivelul unei urechi. Tânăra care a făcut sesizarea nu dorește să depună plângere prealabilă și nici emiterea unui ordin de protecție”, a precizat, într-un comunicat, IPJ Cluj.

Se fac cercetări pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe:

„În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și dispunerea măsurilor legale”.