Acțiunea, care ar trebui să dureze toată ziua, se vrea una „simbolică”, a explicat un lider al sindicatului agricultorilor. Primarul orașului este, de asemenea, prezent alături de fermieri, scrie Republicain Lorrain.

„RIP AGRI”, „Non Mercosur”, „Mange Français” („Mănâncă franțuzește”) sau „Stop taxe” se poate citi pe un sicriu plasat în fața vilei, păzită de forțele de ordine.

Cu toate că președintele francez nu este de acord cu semnarea acestui acord la nivelul Uniunii Europene, fermierii spun că o simplă amânare nu este suficientă.