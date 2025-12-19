Mama Mihaelei, Marilena Țiganu, fostă profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț, s-a stins din viață vineri.

Potrivit unor surse apropiate familiei, starea ei de sănătate s-a agravat în ultimele zile, iar Mihaela Rădulescu a revenit de urgență în România pentru a fi alături de ea.

În ultimele săptămâni, Mihaela Rădulescu ar fi fost prezentă frecvent la spital, însoțită de un membru al familiei, pentru a fi aproape de mama sa în aceste momente critice, scriu sursele citate de BZI.ro.