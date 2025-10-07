Sportivul și-a pierdut viața pe 17 iulie 2025, în stațiunea Porto Sant’Elpidio, în timpul unui zbor cu parapanta care s-a transformat într-o tragedie.

Ipoteza medicală, respinsă de procurori

La momentul incidentului, numeroase surse au avansat ipoteza că Baumgartner ar fi suferit un infarct în aer, pierzând controlul asupra parapantei. Ancheta oficială a infirmat însă complet această teorie.

„Nu au fost identificate indicii privind o afecțiune cardiacă sau o cauză medicală care să fi provocat moartea”, se arată în raportul întocmit de procurorul Raffaele Iannella.

Investigațiile au confirmat că echipamentul sportiv era perfect funcțional, fără nicio defecțiune sau eroare tehnică.

Eroare umană, nu defecțiune tehnică

Potrivit concluziilor oficiale, Baumgartner ar fi pierdut brusc altitudine în timpul unei manevre în spirală, pierzând controlul asupra parapantei. În doar câteva secunde, sportivul nu a mai avut timp să se redreseze.

Deși dispunea de o parașută de rezervă, impactul inițial i-a provocat o fractură de coloană și răni grave, ceea ce i-a făcut imposibilă orice tentativă de salvare.

„Tragedia nu a fost cauzată de o defecțiune tehnică, ci de o eroare de manevră în timpul zborului”, a precizat procurorul Iannella.

Toate teoriile alternative, eliminate

Echipa de anchetă a verificat mai multe posibile cauze – de la condițiile meteorologice, la defecte de fabricație sau probleme de sănătate. După o analiză detaliată, toate au fost excluse. Concluzia finală: un accident provocat de o eroare umană, fără nicio legătură cu echipamentele sau starea fizică a sportivului.

Dragoste și durere: relația cu Mihaela Rădulescu

Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu au împărțit aproape 11 ani de viață împreună, formând unul dintre cele mai admirate cupluri internaționale. Cei doi erau uniți de pasiunea pentru adrenalină și sporturile extreme.

Mihaela se afla în apropierea locului tragediei și a fost anunțată imediat de autorități. Vedeta s-a ocupat personal de funeraliile sportivului, rămânând aproape de familia acestuia.

Deși nu erau căsătoriți și, prin urmare, nu a avut drept de moștenire asupra averii estimată la peste 250 de milioane de euro, Mihaela Rădulescu a mărturisit că legătura lor nu a fost niciodată despre bani, ci despre dragoste, respect și pasiune pentru viață.

O moștenire lăsată istoriei sportului

Felix Baumgartner va rămâne pentru totdeauna o legendă a sporturilor extreme. În 2012, a devenit primul om din lume care a sărit din stratosferă, de la peste 39.000 de metri, depășind viteza sunetului în cădere liberă — o performanță care l-a făcut celebru în întreaga lume.

Moartea sa adaugă o notă tragică destinului unui om care și-a trăit viața între cer și pământ, mereu la limită.

„Felix a fost un pionier, un visător și un om care a trăit fără frică. A murit făcând ceea ce iubea cel mai mult”, au transmis apropiații săi.