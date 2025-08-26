Cum se simte Mihaela Rădulescu?

Felix Baumgartner, celebrul sportiv austriac, a murit în urma unui accident de parapantă produs în Italia, șocând atât lumea sporturilor extreme, cât și pe cei apropiați. Mihaela Rădulescu, partenera lui de viață timp de mai bine de zece ani, continuă să-i cinstească memoria și să împărtășească lecțiile dure pe care le-a adus această experiență.

„Fericirea ta nu trebuie să aibă sens pentru ceilalți – nu este un proiect comunitar. Cei care nu înțeleg vor încerca să te rănească… Poți învăța multe lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult. Înveți multe și despre oamenii din jurul tău, iar uneori realitatea nu este plăcută. Dar cel mai important este să te concentrezi pe cei buni și decenți, care îți rămân alături. Mulțumesc tuturor celor care ne-au arătat respect și dragoste, mie și lui Felix. Vă iubesc și sunt recunoscătoare pentru fiecare gând trimis, chiar și pentru un simplu emoji”, a scris Mihaela Rădulescu pe rețelele sociale.

Mesajul său subliniază puterea solidarității și a gesturilor aparent mici, dar capabile să aline durerea. Pentru vedetă, oamenii care i-au fost aproape reprezintă „cea mai bună energie” într-o perioadă marcată de suferință.