Cotidianul german Bild a făcut publice imagini cu Baumgartner însoțit de o tânără pe durata acelei seri, poză care a alimentat o serie de speculații. Cu toate acestea identitatea femeii misterioase a fost dezvăluită.

Sahora, așa cum se numește, are 24 de ani, este de origine italiană și lucrează într-o fermă din apropierea zonei unde Felix și Mihaela și-au petrecut vacanța. Această apariție a adus o nouă lumină asupra ultimelor zile ale sportivului.

Amintirile unei întâlniri

Sahora a povestit pentru Bild despre momentul în care l-a întâlnit pe Baumgartner și cum acesta i-a lăsat o impresie puternică. „Felix este foarte cunoscut în Italia. Îl recunoaște toată lumea. Mi s-a părut că era foarte sănătos, era atent la tot ce mănâncă, avea grijă de corpul lui. Mi-a spus că o să ne vedem când împlinesc 42 de ani și a inversat lumânările cu cifrele 2 și 4 de pe tortul meu, în glumă. Nu l-am mai văzut de atunci, iar apoi am aflat că a murit. E teribil. Sunt extrem de tristă”, a mărturisit Sahora.

Durerea partenerei de viață

Pe lângă aceste declarații, presa germană a redat și o postare emoționantă a Mihaelei Rădulescu, care a fost alături de Felix în ultimii 11 ani. „Felix a murit făcând ceea ce iubea cel mai mult - zborul. A murit într-un loc pe care l-a iubit foarte mult, fiind a treia oară când am venit aici. A murit în timp ce mă ținea de mână și în timp ce strigam la el să lupte...” – a scris Mihaela, exprimând profundul regret și suferința.

