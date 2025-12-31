Și la final de an, Ilie Bolojan fuge de explicații după ce i-a sărăcit pe români. Luat la întrebări de jurnaliștii prezenți la declarațiile pe care le-a făcut după ședința de Guvern, Bolojan a refuzat să răspundă. Ba mai mult, purtătorul de cuvânt al Guvernului Ioana Dogioiu a sărit în apărarea premierului și a redus-o la tăcere pe o jurnalistă.