Anterior, femeia a fost șefă la achiziții în cadrul primăriei Sectorului 1, în timpul mandatului lui Clotilde Armand.
Numele blondei lui Bolojan apare în calitate de „chemat în garanție” într-un dosar înregistrat în 2025 la Tribunalul București, pentru un litigiu privind achiziții publice.
Trei firme îi cer șefei de la Achiziții Publice despăgubiri în valoare de peste 227.000 de lei. În dosar apare și numele lui Clotilde Armand. Dacă primăria Sectorului 1 pierde procesul, Raluca Rogoz va fi nevoită să plătească prejudiciul.