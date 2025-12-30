​Familia sa a anunțat decesul printr-un mesaj postat pe contul Instagram al Fundației Bibliotecii John F. Kennedy: „Preaiubita noastră Tatiana ne-a părăsit azi dimineață. Va rămâne veșnic în inimile noastre”, semnat de membrii familiei, inclusiv George, Edwin și Josephine Moran, Ed, Caroline, Jack, Rose și Rory.

Schlossberg fusese diagnosticată cu leucemie mieloidă acută, cu o mutație rară numită „Inversion 3”, imediat după nașterea celui de-al doilea copil, pe 25 mai 2024, conform apnews.com.

Într-un eseu emoționant publicat în The New Yorker pe 22 noiembrie 2025 – a 62-a aniversare a asasinatului lui JFK –, Schlossberg a mărturisit că tratamentele, inclusiv chimioterapie, transplant de măduvă osoasă și un trial clinic cu CAR-T, nu au reușit să oprească progresia bolii, medicii estimând un an de viață.

Ea își exprima durerea că cei doi copii mici s-ar putea să nu-și amintească de ea și critica politicile vărului său, Robert F. Kennedy Jr., secretar al Sănătății, care tăiase fonduri pentru cercetarea cancerului.

Absolventă a Columbiei, Schlossberg a lucrat ca reporter pe probleme de climă la secția de Știință a The New York Times și a publicat în 2019 cartea „Inconspicuous Consumption”, premiată de Society of Environmental Journalists.

Căsătorită cu medicul George Moran din 2017, ea lasă în urmă o familie marcată de tragedii istorice ale clanului Kennedy.