Materialele erau depozitate ilegal în trei autoturisme aflate în parcarea subterană a unui centru comercial din Sectorul 2.

Potrivit unui comunicat al Poliției, acțiunea a vizat prevenirea și combaterea infracțiunilor legate de comercializarea ilegală a produselor pirotehnice.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit și ridicat aproximativ 650 de kilograme de articole pirotehnice din categoriile F2 și F3, deținute de o persoană autorizată, însă destinate vânzării neautorizate către publicul larg.

În timpul acțiunii, polițiștii au identificat un bărbat care ținea marfa în cele trei autoturisme din parcarea centrului comercial.

Cercetările sunt continuate de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul DGPMB, pentru completarea materialului probator și luarea măsurilor legale necesare.

Poliția Capitalei anunță că va continua controalele și acțiunile de prevenire pentru a asigura respectarea legislației privind regimul materiilor explozive și pentru protejarea siguranței cetățenilor.

„Facem precizarea că activitățile desfășurate reprezintă etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție, au mai precizat polițiștii.”, a anunțat Poliția Capitalei.