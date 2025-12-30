În prezent, sunt recunoscute patru grupe principale de sânge: A, B, AB și O. Dintre acestea, grupa A este cea mai răspândită, inclusiv în România, unde predomină A pozitiv.

Grupa A: rezistență la unele infecții, dar riscuri cardiovasculare

Persoanele cu grupa de sânge A par să aibă o rezistență mai bună la infecția cu norovirus, comparativ cu alte grupe. În același timp, studiile indică faptul că acestea pot avea valori mai ridicate ale colesterolului „rău”, ceea ce crește riscul de afecțiuni cardiovasculare, inclusiv infarct.

Totodată, specialiștii au observat o incidență mai mare a cancerului gastric și pancreatic în rândul persoanelor cu grupa A. Pe de altă parte, acestea par să fie mai puțin vulnerabile la boli precum malaria sau variola.

Grupa B: mai puține înțepături de insecte și risc redus de pietre la rinichi

Cei care au grupa de sânge B se bucură de câteva avantaje interesante. Cercetările sugerează că aceștia sunt mai rar înțepați de insecte și prezintă un risc mai scăzut de formare a pietrelor la rinichi. Cu toate acestea, grupa B nu este lipsită de alte vulnerabilități, care pot varia în funcție de stilul de viață și factorii genetici.

Grupa AB, supranumită „aurul lichid”

Grupa AB pozitiv este considerată cea mai rară și este adesea numită „aur lichid”. Persoanele cu această grupă sunt cunoscute drept primitori universali, deoarece pot primi sânge de la toate grupele, indiferent de Rh.

Specialiștii susțin că cei cu grupa AB au, în general, un sistem imunitar mai puternic, însă pot fi mai predispuși la anxietate și stres, potrivit unor studii observaționale.

Grupa O: protecție cardiovasculară, dar sensibilitate la norovirus

Grupa O este una dintre cele mai întâlnite, imediat după grupa A. Persoanele cu această grupă au un risc mai mic de infarct și de formare a cheagurilor de sânge la nivelul membrelor. De asemenea, cercetătorii au constatat că riscul de accident vascular cerebral este mai redus cu aproximativ 12% față de celelalte grupe.

În schimb, cei cu grupa O par să fie mai vulnerabili la infecția cu norovirus, un agent frecvent al gastroenteritelor.

Nicio grupă nu este „superioară”

Medicii subliniază că grupa de sânge nu definește starea generală de sănătate și nu poate fi considerată un avantaj absolut. Alimentația, stilul de viață, factorii genetici și accesul la îngrijiri medicale joacă un rol mult mai important decât grupa sanguină în prevenirea bolilor.

Astfel, deși știința a identificat anumite corelații interesante, nu există o grupă de sânge perfectă, ci doar particularități biologice care ne fac diferiți.