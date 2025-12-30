Materialul, realizat cu ajutorul unor tehnici de inteligență artificială, folosește imaginea și vocea cântăreței pentru a promova un produs. Artista subliniază că nu a făcut și nu face reclame la produse farmaceutice și că totul reprezintă o manipulare construită pentru a induce publicul în eroare.

Filmare reală, folosită în mod abuziv

Clipul fals pornește de la o filmare autentică, realizată în luna octombrie, la Arad, în cadrul unui eveniment caritabil la care artista a participat. Înregistrarea a fost preluată și modificată, iar rezultatul a fost transformat într-o reclamă frauduloasă. Corina Chiriac spune că materialul ar fi ajuns în posesia unor persoane din Africa de Sud, fără ca ea să aibă posibilitatea de a reclama eficient abuzul.

Artista, indignată de folosirea ilegală a imaginii sale

Cântăreața afirmă că nu este la primul episod de acest fel. În trecut, alte informații false despre ea au circulat în mediul online, însă demersurile făcute pentru a opri răspândirea lor nu au avut rezultate. Ea consideră că astfel de practici afectează profund reputația unei cariere construite în zeci de ani și că folosirea abuzivă a imaginii sale reprezintă o formă gravă de înșelăciune.

Avertisment pentru public

Corina Chiriac își îndeamnă urmăritorii să fie vigilenți și să nu se lase păcăliți de astfel de materiale, atrăgând atenția că oricine poate deveni ținta unor falsuri create cu ajutorul tehnologiilor moderne. Artista spune că riscul ca oamenii să cumpere produse promovate prin astfel de metode este real și periculos, mai ales atunci când este vorba despre medicamente.

„Dragi prieteni, Atenție.

Echipa mea de FB a găsit o noua Minciună - un clip în care eu aș face reclamă la un medicament. ESTE O FĂCĂTURĂ , UN FAKE FĂCUT CU INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ.

Vocea nu este a mea, iar eu NU FAC RECLAME LA MEDICAMENTE. NICIODATĂ.

În realitate, filmarea a fost un interviu realizat la Arad în luna Octombrie de către o televiziune locală cu ocazia unui Bal de caritate la care am fost invitată. Cum a ajuns în mîna unor hackeri din Sud Africa ? Nici măcar nu mai avem unde reclama mizeria, așa că mă plîng aici ca să vă avertizez pe voi, să spuneți și la alții, să nu cumva să cumpere cine știe ce.

Au mai circulat minciuni despre mine, am reclamat și Nu s-a Întîmplat Nimic.

CE PĂCAT CĂ O CARIERĂ CA A MEA, ASTĂZI E FOLOSITĂ MINCINOS ȘI ILEGAL LA AȘA CEVA.

În curînd, omenirea nu va mai ști ce este adevărat, ce e fals ...

Măcar Acest Mesaj este scris de mine, cu propria mea Inteligență...

Ce păcat...”, a scris Corina Chiriac pe pagina sa de socializare.

O problemă tot mai prezentă în era digitală

Cazul Corinei Chiriac evidențiază dificultatea de a combate falsurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Artista avertizează că, în ritmul actual, devine tot mai greu pentru public să distingă între conținutul autentic și cel manipulat, iar lipsa unor mecanisme eficiente de protecție îi lasă pe cei afectați fără soluții clare.

