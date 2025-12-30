Bătaie cu făină și ouă

Departe de a fi vorba despre o confruntare reală, localnicii recreează anual o lovitură de stat simbolică, în cadrul căreia un grup de „rebeli” preia controlul orașului pentru o zi. Costumați în haine militare, participanții proclamă reguli absurde și pedepse inventate, menite să stârnească buna dispoziție a publicului.

Cei care „încalcă legea” sunt sancționați cu amenzi simbolice, însă sumele colectate nu ajung în buzunarele organizatorilor. Banii sunt donați integral în scopuri caritabile, transformând festivalul într-un eveniment de solidaritate comunitară.

Atmosfera este completată de „arme” neobișnuite: făină aruncată în aer și ouă sparte, care dau startul unor bătălii amuzante, acceptate și așteptate de toți participanții. În ciuda aspectului dezordonat, evenimentul este atent organizat și se desfășoară într-un spirit de bună dispoziție și unitate.

Prin această tradiție atipică, locuitorii din Alicante reușesc să demonstreze că distracția și generozitatea pot merge mână în mână, iar un gest aparent haotic poate deveni un simbol puternic al implicării sociale.