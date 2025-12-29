Ce sunt obligați să aibă toți șoferii din Spania de la anul?

Potrivit noilor prevederi din Codul Rutier spaniol, fiecare autoturism va trebui să fie dotat cu o baliză luminoasă de avertizare, cunoscută sub denumirea V16. Aceasta va înlocui complet triunghiul reflectorizant, considerat de autorități o soluție depășită și periculoasă, deoarece obligă șoferii să coboare din vehicul, uneori în condiții de trafic intens sau vizibilitate redusă.

Rolul noii balize este de a semnala rapid și eficient faptul că un autovehicul este oprit din cauza unei defecțiuni sau a fost implicat într-un accident. Dispozitivul se montează pe plafonul mașinii, fiind prevăzut cu un magnet puternic, și poate fi activat direct din interiorul autoturismului, prin apăsarea unui singur buton. Odată pornită, baliza emite o lumină intermitentă într-o nuanță roșu-portocalie, vizibilă de la mare distanță.

Un avantaj major al acestui sistem este faptul că baliza V16 este conectată la tehnologia GPS, permițând localizarea rapidă a vehiculului aflat în dificultate. Astfel, ceilalți participanți la trafic pot fi avertizați din timp, iar riscul producerii unor accidente în lanț este redus semnificativ.

Dispozitivul se comercializează deja pe scară largă în Spania, fiind disponibil în supermarketuri și magazine specializate. Prețul unei balize V16 ajunge la aproximativ 40 de euro, echivalentul a puțin peste 200 de lei, o sumă considerată justificată de autorități în raport cu beneficiile aduse siguranței rutiere.

Prin această schimbare, Spania face un pas important spre modernizarea regulilor de circulație, punând accent pe protecția șoferilor și pe prevenirea accidentelor, mai ales în situațiile de urgență.