Summitul de la Mar-a-Lago dintre președintele Donald Trump și Volodimir Zelenski, care s-a întins pe durata a două ore și jumătate, a generat un set de declarații privind un progres semnificativ în negocierile pentru încheierea conflictului. Potrivit liderului de la Kiev, garanțiile de securitate bilaterale între Statele Unite și Ucraina au fost convenite în proporție de 100%, în timp ce acordul tripartit care include și Europa este aproape finalizat. Zelenski a detaliat structura acestui posibil pachet de pace, precizând că dimensiunea militară este aprobată integral, iar planul de pace în 20 de puncte a fost validat în proporție de 90%.

În cadrul conferinței de presă comune, președintele ucrainean a subliniat că garanțiile de securitate reprezintă piatra de hotar pentru o pace durabilă, menționând că echipele tehnice lucrează la finalizarea a șase documente esențiale, inclusiv un „plan de prosperitate”. Totuși, în ciuda cifrelor optimiste, rămâne nerezolvată problema critică a cedărilor teritoriale impuse de Rusia, subiect care continuă să fie dezbătut intens. Donald Trump a confirmat că, după această rundă de discuții, urmează să îl contacteze telefonic pe Vladimir Putin, subliniind că grupurile de lucru vor trebui să interacționeze și cu partea rusă pentru ca soluțiile să fie viabile.

Echipele de negociere au fost deja stabilite, grupul american fiind format din Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio și Pete Hegseth, în timp ce Ucraina va fi reprezentată de Rustem Umierov, Serhii Kisliția și Andrii Hnatov. Calendarul asumat de cele două părți indică luna ianuarie pentru o posibilă decizie finală asupra documentelor, cu o potențială nouă întâlnire la Washington. Cu toate acestea, Donald Trump a menționat că termenul de finalizare depinde de evoluția discuțiilor din următoarele săptămâni, avertizând că elemente neprevăzute ar putea încă periclita întregul acord.