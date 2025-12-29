Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Zilele tale norocoase: 5, 12 și 24 ianuarie.

Încă de la începutul lunii, vei simți o energie pozitivă care te împinge spre acțiune. Este momentul perfect să începi proiecte noi și să pui în practică idei la care ai lucrat de mult. Relațiile cu colegii și prietenii vor fi armonioase, iar deciziile importante se vor dovedi inspirate.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Zilele tale norocoase: 3, 14 și 26 ianuarie.

Luna ianuarie aduce stabilitate și oportunități financiare neașteptate. Te vei simți energizat și hotărât să îți consolidezi planurile pe termen lung. În aceste zile, investițiile și deciziile legate de bani sau bunuri materiale se vor dovedi avantajoase.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Zilele tale norocoase: 7, 15 și 28 ianuarie.

Creativitatea ta atinge cote maxime în aceste perioade. Este momentul ideal pentru activități artistice, comunicare și întâlniri sociale. S-ar putea să primești vești bune sau să întâlnești persoane care îți vor deschide noi uși.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Zilele tale norocoase: 4, 16 și 27 ianuarie.

Relațiile personale vor fi armonioase, iar atmosfera familială te va încuraja să te implici mai mult în proiecte care îți aduc satisfacție emoțională. Este o perioadă bună pentru introspecție și planificarea obiectivelor personale.

Leu (23 iulie – 22 august)

Zilele tale norocoase: 2, 11 și 25 ianuarie.

În aceste zile, carisma ta va fi la cote maxime. Vei atrage atenția celor din jur și vei avea șanse importante de afirmare profesională sau socială. Este momentul să îți urmezi ambițiile și să nu eziți să te faci remarcat.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Zilele tale norocoase: 6, 18 și 29 ianuarie.

Energie pozitivă și claritate mentală te ajută să iei decizii inspirate. Este perioada ideală pentru organizarea proiectelor și pentru a pune ordine în planurile tale. Atenția la detalii va fi recompensată.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Zilele tale norocoase: 1, 10 și 21 ianuarie.

Începutul anului vine cu echilibru și armonie în viața personală. Relațiile sentimentale vor fi favorizate, iar comunicarea cu cei apropiați va aduce satisfacții. Este un moment bun pentru a negocia și a stabili parteneriate avantajoase.

