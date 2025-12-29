1. Fasolea și lintea

Precum salata sau alte verdeturi si fasolea semnifica bani, si anume monedele. In Italia, oamenii mananca linte de Revelion, pentru ca lintea este simbolul abundentei. Iar bobul de linte seamana cu vechile monede romane. Indiferent daca alegi lintea, mazarea sau fasolea uscata va fi bine pentru sanatatea ta, si te vei reface mai usor dupa nenumaratele pahare de sampanie.

2. Pește

Pestele este norocos din mai multe motive. Solzii se aseamana cu banii si pestii se gasesc in bancuri ceea ce simbolizeaza de asemenea ideea de abundenta. Lasand la o parte simbolistica, sunt numeroase beneficii nutritionale. Pestele gras (somonul si tonul) sunt surse foarte bune de uleiuri esentiale Omega 3. Pestele mai slab este o sursa indicata de fibre.

3. Struguri

De Revelion trebuie sa consumati cat mai multe fructe. Mexicanii mananca cate un bob de strugure pentru fiecare luna a anului urmator. Daca este amar sau stricat, veti sti sa aveti grija in luna respectiva a anului. De asemenea, nenumaratele seminte ale rodiei semnifica prosperitatea. Iar smochinele simbolizeaza fertilitatea. Consumati un fruct daca aveti pofta de o gustare sanatoasa.

4. Macaroanele, țăiței și cereale

Macaroanele, taiteii si cerealele (orez, quinoa, orz) sunt simboluri ale unei vieti lungi si abundente. In Japonia, taiteii soba se consuma in ziua Anului Nou. Se zice ca cu cat sunt mai lungi taiteii, cu atat vei avea o viata mai lunga. Ca sa nu mai spunem ca, fiind fabricati din hrisca, taiteii soba sunt o mare sursa de fibre. O alta propunere bogata in fibre este o portie de orez risotto.

5. Carne de porc

Porcul este un simbol norocos pentru ca este rotofei si inspira avutie. Daca stam sa ne gandim, majoritatea pusculitelor au forma de purcelusi grasuni. Chiar daca este o carne grasa, poate fi folosita cu masura macar pentru a da gust. Nu trebuie sa manancati neaparat sorici pentru noroc, puteti alege parti mai putin grase ale porcului si prepara din ele mancaruri foarte delicioase.

6. Tort

Desi nu se poate considera sanatos si este chiar contraindicat in toate dietele pentru slabit, putina indulgenta este de inteles in noaptea de Revelion. Tortul te va ajuta sa mai scapi de stres. Mai mult, prajiturile in forma circulara sunt simbolul vesniciei.

7. Alimentele în forma de inel

Alimentele in forma de inel (gogosi, papanasi, guguluf) reprezinta continuitatea anului de la inceputul pana la finalul lui. In plus, cand vine vorba de gogosi sau pananasi, potrivit sursei.