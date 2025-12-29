Astfel de teste sunt considerate o modalitate rapidă și accesibilă de a evalua acuitatea vizuală, atenția la detalii și capacitatea creierului de a interpreta informații complexe într-un timp scurt. Deși par simple la prima vedere, iluziile optice pot induce în eroare chiar și cele mai antrenate minți.

Ce reprezintă, de fapt, testele de inteligență

Conceptul de test IQ își are originile în secolul al XIX-lea, când psihologul francez Alfred Binet a pus bazele evaluării standardizate a inteligenței. Deși format inițial ca jurist, Binet s-a orientat spre psihologie, fiind influențat de cercetările lui Sir Francis Galton, unul dintre pionierii studiului diferențelor individuale.

Împreună cu Theodore Simon, Binet a creat un set de exerciții menite să evalueze funcții cognitive precum memoria, concentrarea și raționamentul logic – abilități care nu erau predate direct în școli, dar care aveau un impact major asupra performanței academice. Ulterior, cercetările lor au demonstrat că anumite tipuri de întrebări pot anticipa cu destulă acuratețe succesul școlar, după cum subliniază publicația Verywellmind.com.

Astăzi, testele de inteligență au evoluat semnificativ, iar provocările vizuale, precum iluziile optice, sunt folosite mai ales în scop recreativ. Chiar și așa, ele rămân un exercițiu excelent pentru minte și o modalitate distractivă de a-ți testa limitele percepției.

Soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă