Mirabela Grădinaru, îmbrăcată de vedeta nelipsită de la Cotroceni. Cât a costat rochia purtată la ultima apariție

Mirabela Grădinaru este îmbrăcată de Andreea Raicu, una dintre vedetele nelipsite de la evenimentele de la Cotroceni. Partenera lui Nicușor Dan a ales o rochie creată de fosta prezentatoare TV la interviul în care a vorbit despre viața de familie. Este vorba despre o rochie bej, pentru care partenera președintelui ar fi plătit aproximativ 1.400 de lei. 

Potrivit Realitatea PLUS, concubina lui Nicușor Dan a ales creațiile vedetei de televiziune pentru un plus de imagine. 

Mai exact, aceasta vrea să arate că susține firmele românești și investește în piese vestimentare ale designerilor români.

De altfel, Andreea Raicu a lăudat apariția Mirabelei Grădinaru pe o rețea de socializare. 

Nu este prima dată când partenera președintelui cumpără rochii de la Andreea Raicu. Aceasta a mai purtat un model roz în vizita oficială a liderului de la Cotroceni în Austria, pentru care ar fi plătit în jur de o mie de lei. 