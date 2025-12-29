Potrivit Realitatea PLUS, concubina lui Nicușor Dan a ales creațiile vedetei de televiziune pentru un plus de imagine.

Mai exact, aceasta vrea să arate că susține firmele românești și investește în piese vestimentare ale designerilor români.

De altfel, Andreea Raicu a lăudat apariția Mirabelei Grădinaru pe o rețea de socializare.

Nu este prima dată când partenera președintelui cumpără rochii de la Andreea Raicu. Aceasta a mai purtat un model roz în vizita oficială a liderului de la Cotroceni în Austria, pentru care ar fi plătit în jur de o mie de lei.