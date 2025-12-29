„În ultima vreme am văzut că durează... am văzut o decizie recentă în care după șapte luni a dat soluția, de la data la care a rămas în pronunțare. Așa că avem precedente suficiente.

Nu există nicio soluție: dacă patru (judecători - n.r.) nu se prezintă la vot, la ședință, nu pot să dezbată. Și atunci vor merge așa la nesfârșit. Nu știu până când... până când se va schimba componența Curții. Componența se schimbă din trei în trei ani, nu se poate mai repede. A fost o situație cu mulți ani în urmă, prin 2004, era o decizie în legătură cu privatizarea BCR-ului și s-a votat cu... patru la patru a fost, un judecător n-a votat, și au mers așa până când s-a schimbat componența Curții”, a declarat Augustin Zegrean, fost președinte CCR.



„Presiunile pe Curtea Constituțională au fost cât se poate de directe. Sigur, putem vorbi de presiuni legitime și nelegitime, pentru că, de exemplu, presiunea publicului care are o anumită așteptare - pentru că a fost învățat să aibă o astfel de așteptare - poate fi considerată legitimă. O presiune a partidelor care au numit judecătorii la Curtea Constituțională și care le aduc aminte acestora că datorează ascultare partidelor care i-au numit, este o presiune nelegitimă.

Eu, una peste alta, sper totuși în înțelepciunea judecătorilor de la Curtea Constituțională și nu-mi doresc altceva decât să ia o decizie strict constituțională, adică în baza legii. Dacă legea aceasta este cu adevărat constituțională, să respingă această sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție, dar dacă are elemente de neconstituționalitate, atunci dimpotrivă, să o retrimită în Parlament”, a afirmat avocatul Toni Neacșu Avocat, fost membru CSM.