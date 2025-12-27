Toate în contextul în care premierul a declarant că își va da demisia dacă proiectul nu va trece. La o lună de la ultima amânare, magistrații vor afla în doar câteva ore ce se va întâmpla cu veniturile lor după pensionare și dacă vârsta ieșirii la pensie va crește.

Judecătorii Curții Constituționale a României se vor reuni duminică, 28 decembrie, începând cu ora 13:00, pentru a tranșa una dintre cele mai tensionate teme din sistemul judiciar: legea pensiilor magistraților.

Această ședință vine după ce, pe 10 decembrie, instanța constituțională a decis amânarea pronunțării pentru a analiza aprofundat argumentele invocate de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Instanța supremă contestă proiectul promovat de Guvern, susținând că acesta ar afecta independența justiției, ar crea discriminări față de alte categorii profesionale și ar încălca principiile clarității și predictibilității legislative.

Legea aflată sub lupa judecătorilor constituționali introduce modificări structurale profunde, precum creșterea etapizată a vârstei de pensionare până la 65 de ani și plafonarea pensiei la maximum 70% din indemnizația netă a ultimei luni de activitate.

În timp ce Guvernul argumentează că aceste măsuri sunt indispensabile pentru echilibrarea sistemului și respectarea angajamentelor europene, magistrații avertizează asupra riscului de destabilizare a întregului sistem judiciar.

Decizia finală a CCR va fi decisivă pentru parcursul acestei reforme, urmând să stabilească dacă legea va primi undă verde pentru promulgare sau se va întoarce în Parlament pentru modificări obligatorii.