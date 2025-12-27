Organizația Mondială a Sănătății a emis un avertisment, iar temerile legate de o nouă criză sanitară revin în spațiul public. Specialiștii atrag atenția că monitorizarea și prevenția rămân esențiale, mai ales într-un sistem medical sufocat. În România au fost raportate peste 100.000 de infecții respiratorii.

„Nu este vorba despre un virus nou; este un coronavirus descoperit prin 2010 în Arabia Saudită. Spre deosebire de alte infecții acute respiratorii, are o rată de transmitere mai mică, este mai puțin contagios și nu se răspândește la fel de rapid. Este adevărat că poate provoca aceste cazuri mortale, iar o bună monitorizare a ceea ce înseamnă transmiterea acestui virus este absolut necesară.

Educația pentru sănătate, proiectul pe care l-am propus de atâta timp, este valabil și pentru gripă, deoarece sunt foarte multe cazuri în această perioadă. Trebuie să știm să ne protejăm și ce ar trebui să facem; acele cunoștințe depind de niște abilități care pot face diferența între boală și o stare de sănătate confortabilă, însă proiectul nu a fost introdus.

Mă pot întreba și eu: România câte spitale de boli infecțioase sau câte centre de monitorizare a construit ori a făcut după această pandemie? Așa că, întotdeauna este mai ușor să previi decât să tratezi. Este firesc să existe această monitorizare; simptomele sunt tot de tip respirator, dar fără prevenție ne putem aștepta să apară oricând acest virus. Totuși, subliniez că nu este nou și știm ce este de făcut în astfel de situații”, a declarat medicul Tudor Ciuhodaru la Realitatea Plus.