Ancheta polițiștilor din Alba Iulia a demarat imediat după a doua zi de Crăciun, când mai mulți localnici care își lăsaseră mașinile parcate pe Bulevardul Transilvaniei și pe strada Vasile Goldiș au avut surpriza neplăcută de a-și găsi anvelopele distruse. În urma investigațiilor, oamenii legii au reușit să identifice principalul suspect, un bărbat în vârstă de 35 de ani din localitate.

Cercetările au stabilit că acesta a înțepat și vandalizat cauciucurile a opt autoturisme în noaptea de 25 spre 26 decembrie, provocând pagube semnificative proprietarilor. Ca urmare a faptelor sale, bărbatul a fost reținut sâmbătă sub acuzația de distrugere, urmând ca autoritățile să stabilească motivul din spatele acestui act de vandalism.