Cea mai populară aplicație de mesagerie la nivel global se pregătește pentru o transformare tehnică majoră în 2026. Meta vizează o optimizare profundă a platformei, punând accent pe confidențialitate, instrumente noi de interacțiune și o securitate mai riguroasă. Totuși, acest progres tehnologic vine cu un cost: mii de utilizatori din Europa vor fi nevoiți să își schimbe dispozitivele pentru a mai putea folosi aplicația.

Restricții de compatibilitate de la 1 ianuarie 2026

Începând cu prima zi a anului 2026, WhatsApp va impune noi limite de compatibilitate. Strategia Meta este clară: pentru a susține noile funcții avansate, aplicația va funcționa doar pe sisteme de operare recente. Dispozitivele blocate pe versiuni vechi de Android sau iOS vor pierde treptat suportul tehnic, ceea ce va duce la funcționarea defectuoasă a aplicației și, în final, la blocarea completă a accesului.

Războiul AI: ChatGPT și boții terți, eliminați de pe platformă

O schimbare controversată, semnalată de TechRider, este decizia Meta de a interzice soluțiile de inteligență artificială dezvoltate de terți. Astfel, ChatGPT și alți boți AI nu vor mai putea opera pe WhatsApp prin numere dedicate. Meta își securizează astfel propriul ecosistem, o mișcare care ar putea genera tensiuni și procese legale din partea companiilor de software care își pierd astfel accesul la o cotă de piață uriașă.

Confidențialitate și funcții noi: Adio numere de telefon la vedere

Anul 2026 va marca și trecerea la un sistem bazat pe nume de utilizator (username). Această funcție va permite comunicarea între utilizatori fără a fi necesară dezvăluirea numărului de telefon, oferind un nivel superior de anonimat.

În plus, pachetul de actualizări include:

Securitate activă: Blocarea automată a conținutului multimedia din surse necunoscute și dezactivarea apelurilor de la numere suspecte.

Control total: Restricții stricte privind vizibilitatea fotografiei de profil, a statusului și a orei ultimei conexiuni.

Interfață modernizată: O nouă organizare a ecranului de chat, ideală pentru cei care gestionează simultan multe grupuri și canale.

Exprimare diversificată: Introducerea a 164 de emoji-uri noi și funcții de evidențiere vizuală a persoanei care vorbește în apelurile de grup. Dacă dețineți un telefon mai vechi de 6-7 ani, este recomandat să verificați disponibilitatea actualizărilor de sistem pentru a evita întreruperea serviciului WhatsApp la începutul anului 2026.

Lista scurtă a telefoanelor „cu risc”