Potrivit cercetătorului, el a reușit să integreze în drojdia de bere particule asemănătoare virusurilor, menite să antreneze sistemul imunitar să recunoască și să combată infecțiile. Practic, berea devine un vehicul pentru un tip de vaccin comestibil.

Chris Buck și familia sa au testat deja băutura experimentală, pe care o numesc „foamy shot”. Rezultatele preliminare au fost surprinzătoare: după consumul a aproximativ cinci litri de bere, organismul lor a început să producă anticorpi care ar putea ajuta la prevenirea unor boli, potrivit Nexta.

Virologistul spune că proiectul este abia la început, dar explorează deja posibilitatea de a adapta această tehnologie pentru alte afecțiuni. Dacă metoda se dovedește sigură și eficientă, ar putea deschide calea către o nouă generație de vaccinuri administrate oral, prin produse alimentare sau băuturi.