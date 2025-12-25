Tragedie pe Kilimanjaro

Aeronava era implicată într-o operațiune de salvare atunci când s-a produs accidentul, în jurul orei locale 17:30. Din primele informații furnizate de poliția locală, aparatul de zbor s-a prăbușit din motive care nu au fost încă stabilite, iar ancheta este în desfășurare pentru a determina cauzele exacte.

Printre victime se numără pilotul, cetățean zimbabwian, precum și doi turiști de naționalitate cehă. În total, cinci persoane și-au pierdut viața în urma impactului, fără ca echipele de intervenție să mai poată face ceva pentru salvarea acestora.

Accidentul readuce în atenție problemele de siguranță ale transportului aerian din Tanzania. În luna iunie a acestui an, Uniunea Europeană a inclus toate companiile aeriene din această țară pe lista operatorilor considerați cu risc ridicat. De-a lungul timpului, mai multe incidente grave au marcat aviația locală. În 2022, un avion s-a prăbușit în Lacul Victoria, soldându-se cu moartea a 19 persoane. De asemenea, în 1999, un alt accident aviatic produs în nordul Tanzaniei a curmat viețile a 12 oameni, majoritatea turiști americani, aflați într-un zbor între Parcul Național Serengeti și aeroportul Kilimanjaro.

Kilimanjaro, supranumit „Acoperișul Africii”, se ridică la 5.895 de metri și este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale continentului african. Zona montană și împrejurimile sale fac parte dintr-un parc național protejat, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Parcul se întinde pe peste 750 de kilometri pătrați și găzduiește un ecosistem divers, cu specii variate de plante și animale, printre care elefanți, bivoli și antilope.