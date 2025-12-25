Putin le-a transmis lui Donald Trump și Kim Jong-un mesaje de Crăciun și Anul Nou

Putin le-a transmis lui Donald Trump și Kim Jong-un mesaje de Crăciun și Anul Nou (foto: profimedia)

Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de Crăciun președintelui american Donald Trump, a anunțat Kremlinul. Putin l-a felicitat și pe liderul nord-coreean Kim Jong-un, lăudând „prietenia invincibilă” dintre Rusia și Coreea de Nord, consolidată prin participarea soldaților nord-coreeni în regiunea Kursk din Ucraina. 

Felicitările vin în contextul sărbătorilor de iarnă, iar Moscova subliniază disponibilitatea pentru dialog, deși nicio convorbire nu este programată momentan.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că Putin a trimis o telegramă de Crăciun lui Trump, conform agenției ruse Tass.

Un consilier de la Kremlin, Yury Ushakov, precizase anterior că liderii ruși, fiind „oameni politicoși”, vor transmite urări către Washington.

Peskov a adăugat că, deși agenda lui Putin nu include discuții cu Trump joi, o convorbire telefonică poate fi organizată rapid dacă va fi necesară. „Sărbătorile au început deja, viața se încetinește, dar putem acționa prompt”, a remarcat oficialul rus.

Felicitări și pentru Kim Jong-un

Președintele Rusiei susține că implicarea militarilor nord-coreeni în războiul purtat de Moscova în Ucraina reprezintă o dovadă a „fraternității militante” dintre cele două țări, potrivit unei scrisori transmise săptămâna trecută Phenianului.

„Participarea eroică a soldaților Armatei Populare Coreene la luptele pentru eliberarea regiunii Kursk de ocupanți, precum și activitatea ulterioară a inginerilor coreeni pe teritoriul rus, confirmă în mod clar această prietenie de neclintit”, a afirmat Vladimir Putin, citat de agenția oficială KCNA.

Liderul de la Kremlin a mai precizat că relațiile strânse dintre Moscova și Phenian „vor contribui la consolidarea unei ordini mondiale corecte într-o lume multipolară”.

Coreea de Nord sprijină activ efortul militar al Rusiei, trimițând trupe pentru a respinge avansul ucrainean în regiunea Kursk. Cele două state sunt legate printr-un tratat de apărare reciprocă semnat în 2024, în timpul vizitei lui Putin la Phenian.

Coreea de Nord marchează 24 decembrie ca sărbătoare legală, legată de ziua de naștere a bunicii lui Kim Jong-un și prima soție a lui Kim Il-sung, dictatorul fondator al Coreei de Nord, și nu celebrează Crăciunul tradițional.