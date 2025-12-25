Felicitările vin în contextul sărbătorilor de iarnă, iar Moscova subliniază disponibilitatea pentru dialog, deși nicio convorbire nu este programată momentan.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că Putin a trimis o telegramă de Crăciun lui Trump, conform agenției ruse Tass.

Un consilier de la Kremlin, Yury Ushakov, precizase anterior că liderii ruși, fiind „oameni politicoși”, vor transmite urări către Washington.

Peskov a adăugat că, deși agenda lui Putin nu include discuții cu Trump joi, o convorbire telefonică poate fi organizată rapid dacă va fi necesară. „Sărbătorile au început deja, viața se încetinește, dar putem acționa prompt”, a remarcat oficialul rus.

Felicitări și pentru Kim Jong-un

Putin l-a felicitat și pe liderul nord-coreean Kim Jong-un, lăudând „prietenia invincibilă” dintre Rusia și Coreea de Nord, consolidată prin participarea soldaților nord-coreeni în regiunea Kursk din Ucraina.

Președintele Rusiei susține că implicarea militarilor nord-coreeni în războiul purtat de Moscova în Ucraina reprezintă o dovadă a „fraternității militante” dintre cele două țări, potrivit unei scrisori transmise săptămâna trecută Phenianului.

„Participarea eroică a soldaților Armatei Populare Coreene la luptele pentru eliberarea regiunii Kursk de ocupanți, precum și activitatea ulterioară a inginerilor coreeni pe teritoriul rus, confirmă în mod clar această prietenie de neclintit”, a afirmat Vladimir Putin, citat de agenția oficială KCNA.

Liderul de la Kremlin a mai precizat că relațiile strânse dintre Moscova și Phenian „vor contribui la consolidarea unei ordini mondiale corecte într-o lume multipolară”.

Coreea de Nord sprijină activ efortul militar al Rusiei, trimițând trupe pentru a respinge avansul ucrainean în regiunea Kursk. Cele două state sunt legate printr-un tratat de apărare reciprocă semnat în 2024, în timpul vizitei lui Putin la Phenian.

Coreea de Nord marchează 24 decembrie ca sărbătoare legală, legată de ziua de naștere a bunicii lui Kim Jong-un și prima soție a lui Kim Il-sung, dictatorul fondator al Coreei de Nord, și nu celebrează Crăciunul tradițional.