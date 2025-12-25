Ce au anunțat autoritățile?

În cursul zilei de joi, în zona montană a județului Gorj, stratul consistent de zăpadă de pe DN 67C a făcut ca accesul să fie dificil pentru mașinile care nu aveau lanțuri antiderapante sau tracțiune integrală. Drept urmare, polițiștii rutieri au intervenit și au instituit un filtru de control la kilometrul 16 al Transalpinei, pe sensul de urcare spre stațiunea Rânca.

Pentru siguranța participanților la trafic, autoritățile au permis temporar accesul doar vehiculelor dotate cu sistem de tracțiune 4x4 sau echipate cu lanțuri antiderapante. Măsura a fost aplicată timp de câteva zeci de minute, până la îmbunătățirea condițiilor de circulație.

Ulterior, Poliția Rutieră Gorj a anunțat că restricțiile au fost ridicate, iar traficul a fost reluat și pentru celelalte categorii de autovehicule, circulația desfășurându-se în condiții de prudență sporită.

Autoritățile le recomandă șoferilor care intenționează să tranziteze zona montană să își echipeze corespunzător mașinile pentru sezonul rece și să se informeze din timp cu privire la starea drumurilor, pentru a evita situațiile periculoase.