Vânt cu viteza la rafală de 85-120 km/h, care viscoleşte şi troieneşte zăpada deja depusă şi care determină o vizibilitate de sub 50 m”, anunţă ANM.

Avertizarea a intrat în vigoare joi, la 9.50 şi este valabilă până la ora 13.00.

Și salvamontiștii au transmis un mesaj special, pentru a recomanda folosirea unui echipament adecvat, adaptarea vitezei și a stilului de coborâre la condițiile de pe pârtie, respectarea semnalizării și a regulilor de schi, precum și evitarea utilizării mijloacelor improvizate de alunecare.







Conform Dispeceratului Național Salvamont, în ultimele 24 de ore nu s-au primit apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.



S-au primit 15 apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.



\"Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane\", precizează Salvamont România.