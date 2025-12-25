Administrația Trump intenționează să rețină 80.000 de imigranți în depozite industriale transformate în centre de detenție – PRESA

Administraţia Trump intenţionează să reţină 80.000 de imigranţi în mai multe depozite industriale din întreaga ţară, pe care le va transforma în centre de detenţie, a relatat în exclusivitate The Washington Post. Potrivt unor documente consultate de publicație, astfel de cente vor avea capacitatea între 5.000 și 10.000 de locuri. 

Conform unui proiect intrat în posesia ziarului american, Serviciul de Imigraţie şi Control Vamal (ICE) intenţionează să reţină imigranţi în centre de procesare înainte de a-i transfera într-unul astfel de depozit, în vederea deportării.

 și va fi amplasatăMajoritatea acestor centre de detenție se află  în statele Virginia, Texas, Louisiana, Arizona, Georgia și Missouri, în general în zone republican. Fiecare facilitate va găzdui între 5.000 și 10.000 de persoane.

Proiectul va fi prezentat companiilor private de detenție în această săptămână. Noile centre promit reducerea costurilor, timpi mai scurți de procesare și condiții îmbunătățite, incluzând unități de locuit, bucătării, zone de recreere și bibliotecă. Potrivit DHS, din 20 ianuarie 2025, SUA au deportat peste 605.000 de migranți în cadrul planului administrației Trump.

 