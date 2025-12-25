și va fi amplasatăMajoritatea acestor centre de detenție se află în statele Virginia, Texas, Louisiana, Arizona, Georgia și Missouri, în general în zone republican. Fiecare facilitate va găzdui între 5.000 și 10.000 de persoane.

Proiectul va fi prezentat companiilor private de detenție în această săptămână. Noile centre promit reducerea costurilor, timpi mai scurți de procesare și condiții îmbunătățite, incluzând unități de locuit, bucătării, zone de recreere și bibliotecă. Potrivit DHS, din 20 ianuarie 2025, SUA au deportat peste 605.000 de migranți în cadrul planului administrației Trump.