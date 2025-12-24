Explozie puternică la o moschee din Nigeria

Martorii au declarat că explozia a distrus o parte a clădirii în care se aflau numeroși credincioși, provocând panică și haos. Unele persoane ar fi murit pe loc, iar altele au suferit răni grave, fiind transportate de urgență la unități medicale din zonă.

Atacul a avut loc într-o regiune afectată de aproape două decenii de violențe generate de grupări extremiste islamiste. Maiduguri este considerat epicentrul insurgenței Boko Haram și al ramurii sale afiliate Statului Islamic din Africa de Vest (ISWAP), conflicte care au provocat zeci de mii de victime și au forțat milioane de oameni să își părăsească locuințele.

Deocamdată, niciun grup nu a revendicat atentatul. Totuși, moscheile și zonele intens frecventate au mai fost ținte ale atacurilor sinucigașe sau ale exploziilor provocate cu dispozitive improvizate în trecut.

Boko Haram a declanșat insurecția în statul Borno în anul 2009, cu scopul de a impune un califat islamic. În pofida operațiunilor militare desfășurate de autoritățile nigeriene și a cooperării regionale, atacurile izolate continuă să pună în pericol populația civilă din nord-estul țării.