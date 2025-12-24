Cine erau victimele

Persoanele afectate de explozie erau angajate în cadrul unui atelier-pilot al uzinei, clasată Seveso cu risc înalt de expunere. Printre victime se numără un inginer chimist, doi tehnicieni specialiști și un angajat din Departamentul Sănătate-Mediu. Directorul uzinei, Jean-Pierre Lerat, a explicat că explozia s-ar fi produs în timpul unui experiment de testare a unei metode de devolatilizare a uleiurilor siliconice hidrogenate, o operațiune obișnuită în laboratoarele-pilot.

Au moins quatre personnes ont été blessées lundi, dont deux grièvement, dans une explosion dans une usine chimique à Saint-Fons, au sud de Lyon. La déflagration a eu lieu dans l\"usine Elkem Silicones, un site classé Seveso. Le plan Orsec est déclenché. pic.twitter.com/RPvEbWXGkA — M6 Info (@m6info) December 22, 2025

Atelierul afectat, instalat în 2021, funcționează independent de restul instalației și respectă ultimele norme de securitate în domeniu, a precizat compania. Deflagrația ar fi fost cauzată de emanații de hidrogen rezultate în timpul manevrelor efectuate de echipă.

Istoricul instalației

Parchetul din Lyon a deschis o anchetă pentru „rănire prin imprudență de către persoane juridice, urmată de incapacitate de muncă mai mare de trei luni”. Purtătorul de cuvânt al uzinei a precizat că explozia a avut loc probabil în timpul unei intervenții asupra unor emisii de hidrogen, iar această reacție a declanșat deflagrația.

Incidentul readuce în atenție istoricul de accidente al uzinei: în 2016, o explozie într-un depozit de 2.500 de metri pătrați, care conținea butoaie cu silicon, s-a soldat cu moartea unui angajat. De asemenea, Le Figaro a relatat că, în ultimii ani, compania a primit mai multe avertizări privind neconformități în domeniul siguranței, unele dintre acestea fiind remediate prin intervenții ale echipei tehnice.

Autoritățile și conducerea uzinei continuă evaluarea situației pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei și a preveni eventuale incidente similare în viitor.