Tragedie la o uzină chimică din Franța: un angajat a murit în urma unei explozii devastatoare

O explozie produsă la uzina chimică Elkem Silicones, situată în Saint-Fons, lângă Lyon, s-a soldat cu moartea unui angajat și rănirea altor trei persoane, au anunțat autoritățile franceze. Victima, un bărbat de 47 de ani, se afla în stare critică după incident. Ceilalți trei răniți – doi bărbați și o femeie – au fost transportați la spital, iar starea lor este stabilă.

Cine erau victimele

Persoanele afectate de explozie erau angajate în cadrul unui atelier-pilot al uzinei, clasată Seveso cu risc înalt de expunere. Printre victime se numără un inginer chimist, doi tehnicieni specialiști și un angajat din Departamentul Sănătate-Mediu. Directorul uzinei, Jean-Pierre Lerat, a explicat că explozia s-ar fi produs în timpul unui experiment de testare a unei metode de devolatilizare a uleiurilor siliconice hidrogenate, o operațiune obișnuită în laboratoarele-pilot.

Atelierul afectat, instalat în 2021, funcționează independent de restul instalației și respectă ultimele norme de securitate în domeniu, a precizat compania. Deflagrația ar fi fost cauzată de emanații de hidrogen rezultate în timpul manevrelor efectuate de echipă.

Istoricul instalației

Parchetul din Lyon a deschis o anchetă pentru „rănire prin imprudență de către persoane juridice, urmată de incapacitate de muncă mai mare de trei luni”. Purtătorul de cuvânt al uzinei a precizat că explozia a avut loc probabil în timpul unei intervenții asupra unor emisii de hidrogen, iar această reacție a declanșat deflagrația.

Incidentul readuce în atenție istoricul de accidente al uzinei: în 2016, o explozie într-un depozit de 2.500 de metri pătrați, care conținea butoaie cu silicon, s-a soldat cu moartea unui angajat. De asemenea, Le Figaro a relatat că, în ultimii ani, compania a primit mai multe avertizări privind neconformități în domeniul siguranței, unele dintre acestea fiind remediate prin intervenții ale echipei tehnice.

Autoritățile și conducerea uzinei continuă evaluarea situației pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei și a preveni eventuale incidente similare în viitor.