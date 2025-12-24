În schimb, SUA au ridicat sancțiuni pe industria de potasiu belarusă și au aprobat piese pentru avioanele Belavia.

Discuțiile au vizat reducerea sancțiunilor și sprijin tehnic pentru aviația de stat belarusă, în contextul alianței lui Aleksandr Lukașenko cu Moscova.

Un moment insolit a fost interesul lui Lukașenko pentru un tratament american anti-obezitate, Zepbound, menționat la o cină oficială la Minsk. Avocatul Coale a descris abordarea ca specifică stilului lui Trump, bazat pe relații directe cu lideri controversați, conform WSJ.

Washingtonul vede în Belarus un semnal către Vladimir Putin, negociind concesii economice pentru acțiuni concrete, inclusiv încetarea războiului din Ucraina. Lukașenko, la putere de peste 20 de ani, ar putea acționa ca intermediar neoficial între SUA și Rusia.

Opoziția belarusă și aliații europeni avertizează că apropierea riscă să legitimeze un regim represiv, cu fraude electorale și folosirea migrației ca armă politică. Criticii spun că eliberările creează un ciclu periculos de arestări folosite ca monedă de schimb.

​