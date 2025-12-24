Într‑un gest apreciat de public, oficialul american a ales să vorbească în limba română, subliniind apropierea dintre cele două țări și respectul față de tradițiile locale. „Bună ziua şi Crăciun fericit!”, și‑a început acesta mesajul festiv.

Dickerson a vorbit despre parteneriatul solid dintre România și Statele Unite, dar și despre valorile care unesc cele două națiuni. „Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim. Statele Unite şi România au un parteneriat puternic şi în continuă creştere bazat pe valori comune şi interese strategice. Suntem uniţi de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia şi angajamentul pentru libertate”, a transmis el.

Oficialul american a amintit și că anul 2026 va marca un moment istoric pentru SUA: 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii. El a subliniat că americanii sunt nerăbdători să împărtășească această aniversare cu aliații lor apropiați, printre care se numără și România. Mesajul s‑a încheiat cu urarea: „Crăciun fericit şi sărbători fericite!”.

Un nou ambasador american la București

Finalul de an aduce și o schimbare importantă în diplomația americană din România. Pe 19 decembrie, Ambasada SUA a anunțat confirmarea oficială a lui Darryl Nirenberg în funcția de ambasador al Statelor Unite în România. Considerat unul dintre cei mai eficienți specialiști în politici publice, Nirenberg are o experiență de peste 40 de ani în domeniul relațiilor externe.

Numirea sa a fost anticipată încă de la începutul anului, când președintele Donald Trump scria despre el: „Sunt încântat să anunț că Darryl Nirenberg va fi următorul ambasador al Statelor Unite în România. Darryl are 40 de ani de experiență în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului.”

În același mesaj, Trump a subliniat rolul pe care Nirenberg îl va avea în consolidarea relației bilaterale: „Ne va ajuta să ne consolidăm legăturile cu România, să sprijinim parteneriatul nostru militar și să promovăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate. Felicitări, Darryl!”.

Un final de an marcat de continuitate și apropiere diplomatică

Mesajul de Crăciun și numirea noului ambasador vin într‑un moment în care relațiile dintre România și Statele Unite sunt descrise drept în continuă dezvoltare. Valorile comune, cooperarea strategică și angajamentele pe termen lung rămân pilonii centrali ai parteneriatului, iar anul 2026 se anunță a fi unul simbolic pentru ambele țări.

