Textul a fost difuzat public în ziua de 1 Decembrie, moment în care atenția era îndreptată către festivitățile organizate la nivel național.

Diplomații ruși au punctat: „Ambasada Federației Ruse transmite felicitări poporului român de Ziua Națională a României! La mulți ani, România”, se arată în mesaj.

Declarația a fost prezentată fără alte detalii suplimentare, într-un format scurt, care a reușit totuși să atragă atenția prin caracterul său oficial și prin faptul că vine din partea unei misiuni diplomatice cu o prezență constantă la București.

Mesajul se înscrie în seria de comunicări transmise de ambasadele străine cu prilejul sărbătorii naționale, fiecare dintre acestea alegând să marcheze momentul prin formule de felicitare adresate poporului român.

Reacția Europei la Ziua Națională a României

Administrația Prezidențială a dat publicității conținutul scrisorilor de felicitare primite de noul Președinte, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Naționale a României. Toate mesajele — de la Trump, Zelenski, Emmanuel Macron și Regele Charles sau Maia Sandu evidențiază relațiile strânse și cooperarea dintre România și statele respective.

Care este mesajul lui Donald Trump pentru România de 1 Decembrie

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj României, a comunicat Administrația Prezidențială.

În scrisoarea adresată președintelui Nicușor Dan, șeful de la Casa Albă a precizat că Statele Unite ale Americii au un parteneriat „puternic, în creștere” cu România.

„Stimate Domnule Președinte, Am onoarea să transmit cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite cu ocazia celebrării a 107 ani de la Ziua Națională, la 1 decembrie.

Parteneriat solid și în continuă dezvoltare

Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat solid și în continuă dezvoltare, fundamentat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț.

Apreciez leadershipul României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez rolul său constant în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre.

Pe baza acestei fundații, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare, care vor stimula economiile noastre. Diplomația activă dintre cetățenii noștri rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice. Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim”, a transmis Donald Trump.

Mesajul transmis de Volodimir Zelenski:

În mesajul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat și a mulțumit României pentru sprijinul constant și esențial oferit țării sale. Zelenski a evidențiat, de asemenea, contribuția României la securitatea regională și relația strânsă dintre popoarele român și ucrainean.

„În numele poporului Ucrainei și al meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul Zilei Naționale a României.

Apreciem cu sinceritate poziția fermă a Bucureștiului în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei în contextul războiului brutal declanșat de Rusia, precum și sprijinul pentru parcursul strategic al Ucrainei către dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO.

Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români pentru asistența practică acordată statului nostru. Sunt convins că aceasta reprezintă o contribuție importantă nu doar la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, ci și la securității României și a Europei.

Îmi face deosebită plăcere să menționez caracterul dinamic și reciproc avantajos al relațiilor dintre statele și popoarele noastre prietene, înțelegerea comună a provocărilor de securitate și a amenințărilor hibride la adresa regiunii noastre a Mării Negre și a întregii Europe, precum și dezvoltarea unor noi formate de cooperare multilaterală.

Sunt convins că, odată cu preluarea de către Dumneavoastră a funcției, dialogul nostru va primi un nou impuls, iar relațiile dintre Ucraina și România vor dobândi statutul unui parteneriat strategic.

Vă doresc mult succes și bunăstare, iar poporului prieten al României pace și prosperitate”, a transmis Zelenski.

Cum vede președintele Emmanuel Macron relația Franței cu România

Președintele francez a transmis o scrisoare amplă, în care a evidențiat „atașamentul profund” al Franței față de relațiile istorice cu România. Macron a amintit aniversarea de 145 de ani de relații diplomatice și a subliniat colaborarea militară tot mai strânsă, în special în contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina.

Mesajul transmis de Emmanuel Macron:

„Cu ocazia Zilei Naționale a României, am plăcerea de a vă adresa, dumneavoastră și tuturor concetățenilor dumneavoastră, sincere felicitări.