În mesajul său, liderul de la Minsk a subliniat că această zi reprezintă „etapa finală a unui drum lung și dificil către consolidarea unui stat unitar și independent” și a apreciat eforturile românilor în păstrarea valorilor spirituale și familiale, care au contribuit la recunoașterea României pe scena internațională.

Identitate și tradiții, esențiale în vremuri de schimbări

Lukașenko a insistat asupra importanței păstrării identității naționale și a tradițiilor într-o perioadă marcată de globalizare, incertitudini și schimbări rapide. „Este crucial ca România să-și mențină rădăcinile și valorile, chiar și în fața provocărilor contemporane”, a spus acesta.

Președintele belarus a mai evidențiat relațiile de cooperare dintre Minsk și București, considerând că dialogul constructiv și respectul reciproc reprezintă baza unei relații durabile. „Belarușii apreciază experiența pozitivă acumulată prin colaborarea cu România și sunt convinși că doar prin respect reciproc și dialog se pot construi pacea durabilă și un viitor fericit”, a adăugat Lukașenko.

În încheiere, liderul de la Minsk a transmis românilor urări de prosperitate, armonie și bucurie, marcând astfel aniversarea Marii Uniri printr-un mesaj de prietenie și colaborare.