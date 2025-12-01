UPDATE 7:10 - Mii de români din toate colțurile țării, inclusiv din diaspora, răspund la apelul de chemare al liderilor suveraniști, în special la apelul de chemare făcut de către Călin Georgescu și George Simion la Alba Iulia, cele mai importante puncte încărcate de istorie.

La monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina unde va fi prezent Călin Georgescu în această dimineață, de la ora 9.00, alături de mii de oameni.

Încă de ieri, toate străzile din Alba Iulia au fost pline de români veniți special pentru Ziua Națională.

Liderul suveranist Călin Georgescu va veni cu un mesaj în exclusivitate pentru Realitatea PLUS la orele prânzului pentru totți românii, atât din țară, cât și din străinătate.