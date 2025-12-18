Potrivit acesteia, fostul general SRI Dumitru Dumbravă ar fi participat personal la ședințele de judecată pentru a se asigura că „judecătorii aplică ceea ce primeau de la SRI”, iar unele rechizitorii și hotărâri ar fi fost realizate „cu copy-paste” din documente transmise între procurori și serviciile secrete. Alexandrescu a amintit și de mărturia fostului procuror Doru Țuluș, prezentată în documentarul Recorder, care ar fi confirmat existența acestor practici.

Ea a mai afirmat că în prezent „se încearcă readucerea acelor practici” și a acuzat politizarea justiției prin implicarea unor lideri politici, între care i-a menționat pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan. „Politizarea justiției este o reîntoarcere în timp, la acea justiție făcută la televizor, o ‘cătușiadă’”, a spus Alexandrescu.

Aceasta a criticat, de asemenea, documentarul realizat de Recorder, pe care l-a numit „o relatare dezechilibrată”, acuzând jurnaliștii publici că „au confiscat TVR și Radio România Actualități” și le folosesc „în interesul unui grup apropiat de USR”.

„Judecători preluau cu copy-paste ceea ce primeau de la procurori, iar procurorii primeau de la SRI”

„Lucrurile acestea sunt de notorietate. În perioada de aur a statului paralel Kovesi-Coldea, asta era procedura. Domnul Dumbravă venea cu pliculețele și asista în sala de judecată la ședințe, ca să se asigure că judecătorii aplică ceea ce au primit de la SRI. Aduceți-vă aminte că sunt o serie de judecători care au preluat cu copy-paste ceea ce primeau de la procurori, iar procurorii primeau de la SRI. Sunt mărturii ale unor foști procurori, unul dintre ei fiind chiar domnul Țuluș, fostul soț al doamnei Andreea Chiș, care a apărut în documentarul Recorder și a povestit cu subiect și predicat cum se lucra pe vremea aceea.

Nu mă surprinde. Chiar astăzi am vizualizat și o să arăt diseară acele înregistrări audio din anul 2017 cu doamna Kovesi, de la ședința cu procurorii, când dădea indicații clare despre cum să se lucreze dosarele, la cine trebuie să se ajungă și cât de repede trebuie să se miște, că trebuie să livreze măcar un ministru. Sunt lucruri de notorietate.

Apropo, cu dosarul acela făcut la cererea DNA, în legătură cu aceste înregistrări despre care spunea DNA-ul doamnei Kovesi că sunt scoase din context și anulate — s-a mai interesat cineva? Pentru că, la vremea aceea, Augustin Lazăr, procurorul general, a clasat dosarul. Deci nu se confirmă ceea ce a spus DNA-ul doamnei Kovesi, că acele înregistrări erau trucate.

Sunt foarte multe întrebări, foarte multe mărturii de atunci. În justiție trebuie făcută curățenie. Trebuie să dispară toate acele culoare ale justiției care au rămas — multe dintre ele. Sunt foarte mulți judecători corecți, care își fac treaba cu seriozitate și responsabilitate, însă trebuie să se termine cu aceste practici.

Ce vor cei din stradă este să se reintroducă acele practici. Am văzut că sunt aduse niște acuzații unor șefi de parchete — să fie cercetați de către Inspecția Judiciară, să fie cercetați de către cei care au această abilitate, nu de către politic. Nu au treabă Nicușor Dan și Bolojan cu aceste chestiuni. Politizarea justiției este o reîntoarcere în timp la ceea ce nu ne mai dorim, adică acea justiție făcută la televizor, o „cătușiadă”. Cei care sunt vinovați trebuie să plătească și să li se confişte banii, dacă sunt găsiți vinovați, dar nu ne putem substitui — nici televiziunile, nici oamenii din stradă — actului de judecată.

Ceea ce spune doamna judecător astăzi este o altă confirmare a ceea ce ani de zile presa a arătat, iar cei de la Recorder nu au văzut și nu au auzit. Doar acum au constatat aceste practici.

„Nicușor Dan nu face altceva decât să se comporte ca Băsescu”

Noi am sesizat încă din campania electorală declarațiile lui Nicușor Dan, și anume faptul că vrea să interfereze cu justiția, că vrea să se ocupe îndeaproape, să cheme judecătorii la el — ceea ce, de altfel, a și făcut. Nu face parte din atribuțiile lui Nicușor. El, de fapt, nu face altceva decât să se comporte cum s-a comportat Băsescu. Numai că am văzut ieri o nuanțare a declarațiilor lui Nicușor Dan vizavi de această chestiune: a realizat că o implicare în acest fel în justiție îi poate atrage suspendarea, pentru că, evident, nu are nicio calitate în acest caz.

Nu mai pot să vorbesc despre așa-zisul documentar Recorder, pentru că este clar că este o relatare dezechilibrată a ceea ce se întâmplă. Nu există niciun punct de vedere din partea cealaltă, iar ceea ce mă deranjează cel mai mult este că cei care au pus mâna pe statul român și inclusiv pe instituțiile statului român — unde adaug TVR și Radio România Actualități — nu au făcut decât să confişte aceste instituții și să le folosească în interesul unui grup. Am demonstrat că sunt niște jurnaliști care fac campanie electorală pentru USR, conectați la o rețea formată din ONG-iști Soros și din personaje cu interese în afara țării. Nu există niciun dubiu.

Mă surprinde că TVR a făcut acest lucru și ar fi trebuit ca, în egală măsură, conferința de presă organizată de către judecători să fie transmisă la aceeași oră și cu aceeași expunere. Nu s-a întâmplat acest lucru. Amintiți-vă câte amenzi am luat noi pentru această chestiune, spunând că am prezentat dezechilibrat. Păi ce facem acum — aplicăm dublă măsură când este vorba despre ei și despre interesele lor? Este clar că o mână de oameni vor să pună mâna pe justiție și să îi creeze Laurei Codruța Kovesi un nou culoar, care mai are mandat până în octombrie 2026, la Bruxelles. Ați văzut că jurnaliștii sistemului o cultivă pe Laura Codruța Kovesi.

Despre doamna procuror Elena Grecu — ea este în procesul lui Cătălin Hideg. A vorbit Cătălin de nenumărate ori despre cine este mâna nevăzută a doamnei Kovesi.

În piață nu mai ies zeci de mii de oameni care s-au lăsat păcăliți în trecut de acești oameni. Vorba lui Tudor Gheorghe: cei care au îmbrăcat din nou puloverele lui Petre Roman și Iliescu. Oamenii nu se mai lasă păcăliți și nu mai sunt de acord nici cu cei de acum, nici cu cei din trecut. Trebuie făcută curățenie, iar oamenii trebuie să beneficieze de o justiție corectă și curată, să nu mai stea 9-10 ani cu procese în instanță, în timp ce pentru alții, când există interes, se aplică celeritate.

„Cei din USR nu sunt cu nimic mai prejos decât ceea ce reclamau pe timpul lui Dragnea”

Este normal ca oamenii să fie nemulțumiți de justiție, pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe cazuri care au scăpat și care nu sunt cercetate, cum sunt multe cazuri de la USR. Ei sunt ultimii care să vorbească despre justiție. Întâi să-și rezolve problemele cu dosarele colegilor lor de la USR. Nu sunt cu nimic mai prejos față de ceea ce reclamau pe timpul lui Liviu Dragnea.

E o comandă, dar nu mai au bănuți. Văd că și anumite site-uri fac apel acum la companii mari să adune bani — nu mai sunt bani de la USAID, de la Soros, și li se termină rezervele de ieșit în stradă. Aseară au fost maximum 300 de oameni. Aceștia nu mai cred în aceste narațiuni, în aceleași personaje reciclate care au păcălit oamenii și în 10 august. Pentru că am avut nenumărate mărturii ale celor care au protestat atunci și ulterior s-au convins că au fost manipulați. Curățenie în justiție trebuie făcută.

Mă bucur că cei de la Inspecția Judiciară s-au autosesizat și că cercetează tot ceea ce s-a spus în spațiul public. Și, cum a spus și Nicușor Dan, aceste chestiuni trebuie rezolvate în interiorul justiției — nu în Piața Victoriei, nu în Piața Universității și nici în studiourile de televiziune.”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.