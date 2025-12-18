Reporter: Aș vrea să vă întreb: ați lansat pentru ziua de luni, 22 decembrie, o întâlnire cu magistrații. Chiar ați spus mai devreme că, când 1.000 de magistrați din 7.000 spun că e o problemă, ați lansat această consultare... Câți magistrați v-au scris în acest moment și dacă în e-mailurile pe care le-ați primit au existat și represalii după dezvăluirile făcute de colegii de la "Recorder"?

Nicușor Dan: Să fi fost în jur de 10-12 solicitări pentru participarea la această dezbatere și vreo 50 de materiale... 50 de oameni care trimiseseră mai multe materiale cu privire la situația din Justiție.

Nicușor Dan: M-ați mai întrebat ceva?

Reporter: Nu, aș vrea să vă mai întreb dacă veți merge la ședințele CSM în viitorul apropiat.

Nicușor Dan: În momentul în care voi avea un raport complet pe situația din Justiție, da. Și eu aveam în capul meu un calendar, în fine, cu colegii, un calendar despre când se va întâmpla asta. Probabil că dezbaterea publică în curs mă va face să ajung mai repede decât îmi planificasem eu.