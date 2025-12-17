Ce au transmis anchetatorii?

Ancheta, desfășurată de poliția din Northumbria, a scos la iveală o serie de abuzuri petrecute pe parcursul mai multor ani, între 2014 și 2019. Victimele sunt șase fete cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani la momentul comiterii faptelor. Investigația a fost declanșată după ce autoritățile au primit informații privind exploatarea sexuală sistematică a minorilor.

Potrivit anchetatorilor, inculpații au acționat după un tipar bine definit, cele mai grave infracțiuni incluzând violuri repetate, unele comise de mai multe persoane asupra aceleiași victime. În total, șase bărbați au fost reținuți în anii 2019 și 2020, fiind acuzați pentru 42 de infracțiuni.

Procesul, care a durat opt săptămâni, s-a desfășurat la Curtea Coroanei din Newcastle. În urma deliberărilor, cinci dintre inculpați au fost găsiți vinovați pentru 31 de capete de acuzare, în timp ce al șaselea bărbat a fost achitat.

Instanța a stabilit următoarele pedepse:

Klaudio Aleksiu, în vârstă de 28 de ani, a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru viol.

Ștefan Ciuraru, 23 de ani, a primit o pedeapsă de 18 luni de detenție pentru mai multe infracțiuni, inclusiv agresiune sexuală și implicarea unui minor în activități sexuale.

Codrin Dura, 27 de ani, a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru multiple fapte de viol, tentativă de viol, șantaj, agresiune sexuală gravă, activități sexuale cu minori, precum și infracțiuni legate de droguri.

Bogdan Gugiuman, 44 de ani, a primit 14 ani de detenție pentru violuri și furnizarea de substanțe interzise.

Leonard Păun, 24 de ani, a fost condamnat la cinci ani și o lună de închisoare pentru viol, facilitarea infracțiunilor sexuale asupra copiilor, agresiune sexuală și distribuirea de materiale cu conținut ilegal.

Judecătorii au luat în considerare, la individualizarea pedepselor, faptul că unii dintre inculpați erau minori la momentul comiterii faptelor.

La finalul procesului, coordonatorul anchetei, detectivul-șef Graeme Barr, a subliniat curajul victimelor, afirmând că acestea „au avut puterea să vorbească, în ciuda traumelor profunde suferite”, adăugând că agresorii „le-au distrus copilăria într-un mod deosebit de brutal”.

Autoritățile britanice au reamintit că victimele infracțiunilor sexuale beneficiază de protecția anonimatului pe viață și au încurajat orice persoană care a trecut prin experiențe similare să se adreseze poliției sau serviciilor de sprijin specializate.