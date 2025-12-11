Poliţistul de la Secţia 4 Ploieşti, acuzat de viol de către o femeie care a depus o plângere penală, a fost trimis în judecată pentru folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, transmite Agerpres.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Ploieşti la data de 27 noiembrie.

În luna aprilie a anului trecut, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a organizat o conferinţă de presă în cadrul căreia a făcut o serie de precizări cu privire la acest caz.

Astfel, potrivit datelor prezentate de şeful inspectoratului la acea dată, comisarul şef Teodor Manuc, la Secţia 4 s-a prezentat, la data de 8 aprilie, o femeie de 36 de ani din Ploieşti, sesizând că este ameninţată ca urmare a unui schimb de imobile.

„Din verificări a rezultat faptul că sesizarea i-a fost preluată de către un poliţist cu care a făcut un schimb de numere de telefon ulterior pentru a-l contacta în cazul în care ameninţările s-ar repeta, aceasta contactând poliţistul în ziua următoare şi solicitându-i să se întâlnească. Cum pericolul era prezentat ca fiind iminent şi că ameninţările sunt în derulare, era practic bine şi pentru demersul anchetei ca aceste ameninţări să le putem constitui ca şi probe, să avem un material probator în dosar. Urmare a solicitării de întâlnire, de comun acord au stabilit să se întâlnească la domiciliul poliţistului, acolo unde (…) au stabilit de comun acord să urce, probabil pentru a nu fi într-o zonă vizibilă, să nu fie văzuţi într-un loc public. (…) Din informaţiile pe care le avem noi la această dată, se pare că au întreţinut relaţii sexuale cu consimţământul doamnei care a depus plângerea, după cum susţine poliţistul”, a declarat atunci Teodor Manuc.

De asemenea, tot în seara respectivă, poliţistul ar fi şters conversaţiile de pe whatsapp pe care le avea cu această femeie, folosind opţiunea „ştergere pentru toată lumea” şi „e posibil ca acest lucru să o fi deranjat” pe aceasta, a precizat sursa citată.

Ulterior, la data de 10 aprilie, femeia a mers la Secţia 4 sesizând că ar fi fost constrânsă psihic de către poliţist să întreţină relaţii sexuale cu el şi spunând că vrea să depună plângere, ulterior răzgândindu-se în sediul poliţiei şi părăsind sediul unităţii, a afirmat şeful IJP Prahova.

„La data de 11 aprilie, la momentul luării la cunoştinţă de către conducerea IJP Prahova despre aspectele în cauză, am dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de conducerea Secţiei 4 Poliţie Ploieşti şi faţă de poliţistul în cauză”, a precizat comisarul şef Teodor Manuc.

Femeia a depus o plângere penală pentru viol faţă de poliţist la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti, astfel că a fost suspendată cercetarea prealabilă faţă de acesta.

„Noi am deschis două proceduri de cercetare prealabilă, faţă de comanda Secţiei 4, dar şi faţă de poliţist, una cu privire la deontologia profesională (…) şi alta urmare a activităţii penale. Acea cercetare prealabilă în care se efectuează cercetări în dosar penal, procedural, se suspendă până la finalizarea activităţii de urmărire penală, urmând ca după finalizarea acestei cercetări şi urmăriri penale şi după soluţia propusă, la rândul nostru o să redeschidem cercetarea disciplinară şi să dispunem măsuri. Procedural, în momentul de faţă, până nu avem o finalizare a activităţii de cercetare prealabilă, nu îl putem suspenda”, a explicat atunci adjunctul IJP Prahova, comisar şef de poliţie Ginel Preda.

Conform acestuia, poliţistul a absolvit Şcoala de Agenţi de Poliţie de la Câmpina, promoţia aprilie 2023. În apartamentul în care s-ar fi petrecut presupusul viol acesta locuia cu chirie împreună cu încă un coleg din aceeaşi secţie şi care la momentul respectiv s-ar fi aflat în camera lui, a spus Preda.