Într-un răspuns pentru Realitatea Plus, Voineag subliniază că atât activitatea sa, cât și reacțiile publice la adresa DNA trebuie să se bazeze exclusiv pe date verificabile.

"Nu comentez acțiuni politice. Mă concentrez pe ceea ce am de făcut la DNA și nu am de gând să intru în bătălii politice", a afirmat Voineag, într-o reacție pentru Realitatea Plus.

Voineag a respins categoric ideea că DNA ar putea fi folosită în jocuri de putere sau răfuieli personale:

Șeful DNA admite că sistemul judiciar are probleme reale, dar spune că acestea nu pot fi rezolvate prin atacuri nefondate la adresa conducerii instituției. De altfel, Voineag a precizat că nu va răspunde public unor acuzații lipsite de bază factuală, pentru a nu le legitima.