Elevii şi profesorii de la un liceu din Sibiu, evacuaţi după ce s-a declanşat alarma de gaz. Traficul în zonă a fost restricţionat

Incendiu
Incendiu

Elevii şi profesorii Colegiului Naţional ”Octavian Goga” din municipiul Sibiu sunt evacuaţi, joi, după ce s-a declanşat alarma de gaz. Acolo au fost trimise o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD. Traficul este restricţionat pe mai multe străzi din zonă.

Conform IPJ Sibiu traficul rutier este restricționat, iar elevii și profesorii de la liceul Andrei Șaguna din municipiul Sibiu au fost evacuați, după ce alarma de gaze sinn incinta clădirii a pornit.
 
UPDATE - Potrivit IPJ Sibiu, traficul rutier este restricţionat pe străzile Andrei Şaguna - Mitropoliei - Ioan Lupaş din municipiul Sibiu, pentru a asigura intervenţia autospecialelor care acţionează în cadrul unei unităţi de învăţământ, unde a pornit alarma de gaz.
 
Echipele de intervenție s-au mobilizat la fața locului pentru a interveni, conform sursei.
 
 
ŞTIREA INIŢIALĂ - ”ISU Sibiu intervine de urgenţă la o unitate de învăţământ de pe strada Mitropoliei din municipiul Sibiu întrucât a pornit alarma de gaz. La faţa locului sunt mobilizate o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD”, a transmis ISU Sibiu.
 