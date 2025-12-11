Conform IPJ Sibiu traficul rutier este restricționat, iar elevii și profesorii de la liceul Andrei Șaguna din municipiul Sibiu au fost evacuați, după ce alarma de gaze sinn incinta clădirii a pornit.

UPDATE - Potrivit IPJ Sibiu, traficul rutier este restricţionat pe străzile Andrei Şaguna - Mitropoliei - Ioan Lupaş din municipiul Sibiu, pentru a asigura intervenţia autospecialelor care acţionează în cadrul unei unităţi de învăţământ, unde a pornit alarma de gaz.

Echipele de intervenție s-au mobilizat la fața locului pentru a interveni, conform sursei.

ŞTIREA INIŢIALĂ - ”ISU Sibiu intervine de urgenţă la o unitate de învăţământ de pe strada Mitropoliei din municipiul Sibiu întrucât a pornit alarma de gaz. La faţa locului sunt mobilizate o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD”, a transmis ISU Sibiu.