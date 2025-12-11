Absența a stârnit critici virulente din partea opoziției, care îl acuză pe premierul Donald Tusk de incompetență diplomatică, în timp ce guvernul minimizează incidentul, conform Politico.​

Premierul Tusk a ironizat situația, declarând la Berlin că „nu toată lumea din Washington – și cu siguranță nimeni din Moscova – dorește ca Polonia să fie prezentă peste tot” și că absența reflectă poziția fermă a Varșoviei pro-Kiev, pe care o consideră un compliment.

Purtătorul de cuvânt Adam Szlapka a precizat că formatul a fost propus de Keir Starmer și că Polonia nu participă la toate reuniunile, existând zeci de formate similare.

Opoziția, prin senatorul Marek Pęk, l-a numit pe Tusk „politician de mâna a doua în Europa”. și că „absența Poloniei la Londra este încă un exemplu al incompetenței lui Donald Tusk”.

Varșovia găzduiește un milion de refugiați ucraineni, servește ca hub logistic principal și cheltuiește cel mai mult pe cap de locuitor pentru apărare în NATO, planificând dublarea efectivului militar la 500.000 de soldați.

Fostul premier Leszek Miller s-a întrebat retoric: „Americanii nu ne vor, liderii europeni nu ne vor, Kievul nu ne vrea – atunci cine ne vrea?”, cerând să înceteze prefăcătoria. Fostul președinte Bronisław Komorowski a atribuit absența „păcii reale” a Poloniei, comparativ cu puterile economice majore.​

Conflictul intern agravează situația: Tusk coordonează cu Europa, iar președintele conservator Karol Nawrocki cultiva legături cu administrația Trump la Washington, vorbind de o „voce independentă” poloneză.

Un diplomat occidental a subliniat: „Problema este să știm cine vorbește în numele Poloniei”, deși ambele tabere împărtășesc o linie dură anti-Rusia.