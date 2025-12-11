Cel puţin 31 de persoane au fost ucise într-un atac aerian al juntei din Myanmar vizând un spital situat în vestul ţării, a anunţat joi un lucrător umanitar de la spital, în timp ce armata birmană desfăşoară o vastă ofensivă odată cu apropierea unor alegeri, relatează AFP, conform News.ro.

”Situaţia este teribilă”, a declarat Wai Hun Aung, evocând un atac, miercuri seara, cu un avion militar împotriva unui spital general, în oraşul Mrauk U, în statul Rakhine, în apropiere de frontera cu Bangladeshul.

”Există 31 de morţi şi credem că sunt şi mai mulţi. Sunt 68 de răniţi şi vor fi tot mai mulţi”, a declarat lucrătorul umanitar, conform sursei.