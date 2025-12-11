Potrivit unor surse, dacă Ilie Bolojan nu acceptă solicitarea lui Sorin Grindeanu, PSD ar putea vota moțiunea simplă depusă de Opoziție.

Sunt și liberali care fac presiuni pentru demiterea ministrei de la Mediu, potrivit Realitatrea Plus. Sebastian Burduja susține că întreg lanțul de decizie ar trebui să își asume dezastrul.

Diana Buzoianu, însă, nu numai că nu își dă demisia, dar face amenințări și demite mai mulți directori. Mai mult, ministrul mediului a transmis că nu își va da demisia și că Ilie Bolojan nu a discutat cu ea despre acest subiect.

Pe ordinea de zi - actualizare a legislației privind prevenirea hărțuirii și violenței la locul de muncă și reorganizarea Gărzii de Mediu

Pe ordinea de zi a ședinței mai figurează proiecte de actualizare a legislației privind prevenirea hărțuirii și violenței la locul de muncă, reorganizarea Gărzii de Mediu, precum și aprobarea depășirii limitelor de plăți la Senatul României, Ministerul Energiei și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Proiectul de modificare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 introduce obligații suplimentare pentru angajatori, vizând prevenirea violenței și hărțuirii în toate formele lor.

Documentul introduce sancțiuni contravenționale între 3.500 și 7.000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor privind prevenirea violenței și hărțuirii.​

Modificările la Codul muncii clarifică conceptele de violență și hărțuire în relațiile de muncă, definind principii generale de protecție la locul de muncă.​

Pe ordinea de zi figurează memorandumuri pentru semnarea Convenției privind crearea unei Comisii Internaționale pentru despăgubiri legate de Ucraina, precum și aderarea României la Agenția Europeană pentru cerințe educaționale speciale și educație incluzivă (EASNIE).​

Guvernul examinează transpunerea Directivei europene ESAP, menită să creeze un punct unic de acces la informații despre servicii financiare, piețe de capital și durabilitate, plus ratificarea Acordului de parteneriat UE cu statele din Organizația Africa-Caraibe-Pacific, semnat la Apia, Samoa, pe 15 noiembrie 2023.