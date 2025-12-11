Potrivit ANSVSA, s-a inițiat retragerea de la comercializare și de la clienți a articolului „Fine Life – Murături asortate”, de 1.900 g.

Motivul rechemarii ar fi faptul că produsul contine alergeni (migdale).

Agentul comercial face apel la cumpărătorii acestui produs, cerându-le să nu-l consume și să returneze produsul.

„În cazul în care ați cumpărat produsele menționate mai sus, vă rugăm sa nu le consumați și să le returnați în magazinele Metro Cash & Carry Romania SRL pana pe 31.12.2025, urmând sa primiți contravaloarea acestora.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de acest incident!”, au transmis reprezentanții Metro.