Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță retragerea de la raft a unui produs comercializat în magazinele Metro, care ar conține alergeni.

Potrivit ANSVSA, s-a inițiat retragerea de la comercializare și de la clienți a articolului „Fine Life – Murături asortate”, de 1.900 g.

Motivul rechemarii ar fi faptul că produsul contine alergeni (migdale).

Agentul comercial face apel la cumpărătorii acestui produs, cerându-le să nu-l consume și să returneze produsul.

„În cazul în care ați cumpărat produsele menționate mai sus, vă rugăm sa nu le consumați și să le returnați în magazinele Metro Cash & Carry Romania SRL pana pe 31.12.2025, urmând sa primiți contravaloarea acestora.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de acest incident!”, au transmis reprezentanții Metro.

